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Слишком тяжелые? Почему США исключают поставки танков Abrams Украине — WP

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Abrams
Фото: Depositphotos

В Белом доме продолжают исключать поставки Украине боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн, пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

Однако, по его словам, дело не только в том, что эти танки очень тяжелые, газотурбинный двигатель Abrams потребляет очень много топлива, они часто ломаются и требуют большого опыта в обслуживании.

— Боевые танки настолько тяжелые, что во времена 45-го президента Трампа отказались от планов включить их в программу празднования Дня независимости в 2019 году, поскольку их гусеницы из стальных пластин могли разрушить городские улицы, — пишет издание.

Президент США Джо Байден вечером 4 января подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

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Разговоры о передаче БМП Bradley появились после того, как Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о намерении США передать Украине подобную технику.

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Источник: The Washington Post
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