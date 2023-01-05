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Нет рациональных причин не поставлять танки западного образца Украине — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Украина получит больше бронетехники для воинов ВСУ, в частности, колесные танки французского производства. Это дает четким сигнал всем партнерам, что нет никаких рациональных причин не поставлять танки западного образца Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 января, комментируя новую военную помощь от Франции.

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— Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие для всех европейцев, — утверждает глава государства.

По его мнению, это чрезвычайно актуальный сигнал, потому что необходимо закончить российскую агрессию против Украины именно в 2023 году.

— Именно перед новым Рамштайном такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это как раз одна из таких ключевых возможностей, — убежден президент Украины.

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