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В Белом доме опровергли очередной фейк РФ об уничтожении HIMARS в Украине

Валентина Летяк, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

У США нет подтверждения информации Москвы о том, что российские военные уничтожили артиллерийскую систему HIMARS в Украине, заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

— Я видел заявления России о том, что они поразили систему HIMARS, и в ответ на это у нас нет информации, подтверждающей это сообщение, — сказал он.

Кирби напомнил, что РФ не впервые заявляет об уничтожении HIMARS, предполагая, что это часть информационной кампании Владимира Путина, изображающей нападение России на Украину как “оборонительную военную операцию”.

— Давайте будем предельно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это какая-то борьба против Запада, это экзистенциально важно для безопасности, это США против России, это НАТО против России — мы все знаем, что это абсолютная ерунда, — сказал Кирби.

Он также заверил, что США и дальше будут предоставлять Украине системы,  необходимые ей для самозащиты.

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Министерство обороны РФ во вторник, 3 января, сообщило в отчете об уничтожении “двух пусковых рамп для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства”.

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Источник: The Hill
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