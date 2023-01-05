Я уверен, что Leopard 2 будут: посол о передаче Берлином боевых танков Украине

Январь, 05 в 16:35

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил уверенность, что Берлин рано или поздно передаст Киеву боевые танки Leopard 2. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

— Украина поднимает вопрос о поставках серьезной бронированной техники. Фактически с первого дня, – сказал посол.

Он рассказал, что в конце марта ездил в Берлин в составе делегации, задачей которой было доставить оружие в Украину.

— В итоге немцы дали разрешение на то, чтобы отправить в Украину более 60 принадлежащих Германии БМП-1 и находившихся в Чехии. Мы тогда на переговорах упоминали и о Леопардах – то есть скоро пройдет год, как Украина поднимает этот вопрос. Да, есть безумная заскорузливость германской системы и сложность ее смены.

В то же время Макеев добавил, что сейчас происходит то, что канцлер Олаф Шольц назвал Zeitenwende – то есть смена эпох.

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— Смены эпох не происходят мгновенно, но мы делаем все, чтобы ускорить такое изменение. И я уверен, что Леопарды будут. Лучше, чтобы это произошло как можно быстрее, но в том, что это будет, я уверен.

Также посол рассказал, что в марте приходил “с распечатанным списком запросов” от украинской стороны, где были Panzerhaubitze 2000, Mars, ПВО IRIS-T, БМП Puma и БМП Marder.

— Тогда ответ был нет, а сейчас мы видим, что большое количество позиций из этого списка нам уже поставляют. Тогда звучали объяснения типа: Это атакующее оружие, а мы вам будем давать только оборонительное.

Ранее стало известно, что оппозиция в Германии призвала Бундестаг передать с союзниками Украины танки Leopard 2. По словам руководителя оппозиционной фракции Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александра Добриндта, немецкое правительство должно выступить с инициативой совместных поставок боевых танков.

Фото: Посольство Украины у ФРГ

Источник: Европейская правда