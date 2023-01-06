Это стало бы началом: Арестович рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры с РФ

Январь, 06 в 0:04

Если Российская Федерация полностью выведет всю свою армию с территории Украины, тогда это может стать началом переговоров. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии Марку Фейгину.

Он спросил Арестовича, как бы отреагировала Украина, если бы действительно российская сторона заявила о выводе войск, могло ли это повлечь серьезное обсуждение о возможности переговоров.

— Все поприветствовали бы этот шаг. Это стало бы начало действительно разрядки, действительно переговоров. Только еще одна заминочка — надо было бы выплатить репарации, а военных преступников и Путина куда-то деть. Переговоры произойдут только на одном условии — ни одного российского солдата на нашей территории, включая Крым. Тогда мы еще подумаем, потому что есть другое решение президента по поводу того, что не будет переговоров именно с Путиным — отметил он.

Арестович поделился, что несмотря на заявления Кремля, Россия перебрасывает личный состав и военную технику на Запорожское и Донецкое направления.

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— На фронте примерно та же обстановка. Они перебрасывают войска на Запорожское направление, на Бахмут, Соледар, Луганск и Лиман. Это заходят российские мобики (мобилизованные солдаты, — Ред.), которым повезло, поскольку их сразу не закинули на фронт, два-три месяца готовились. Они пополнили кадровые части, и сейчас эти части аккуратненько, по роте, по батальону начинают заходить, — утверждает Арестович.

Источник: Фейгин Live