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РФ объявляет о “прекращении огня” и стреляет: Подоляк о лживых заявлениях Москвы

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Страна-агрессор Российская Федерация уже почти 11 месяцев убивает украинцев, а потом начинает публично критиковать решение Украины не поддерживать лживое предложение о “рождественском перемирии”.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, Россия продолжает наносить удары на фронте после объявления ненастоящего “прекращения огня”.

— РФ односторонне вторглась и почти 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: почему вы сопротивляетесь? РФ односторонне объявляет фейковое “прекращение огня” на 36 часов, стреляет на всей линии соприкосновения. Но снова публично ноет: почему Украина не поддерживает наше лживое предложение?

Стоит отметить, что после псевдопредложения Кремля о “рождественском перемирии” армия РФ обстреляла Херсон, Бахмут и другие украинские города.

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