Британия и Нидерланды организуют конференцию по расследованию преступлений РФ в Украине

Январь, 08 в 19:13

Великобритания и Нидерланды совместно организуют крупную международную встречу в Лондоне по расследованию военных преступлений России в Украине.

В марте в Лондоне министр юстиции Британии Доминик Рааб вместе со своим голландским коллегой проведет встречу, на которой соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы поддержать расследование Международного уголовного суда (МКС) военных преступлений России в Украине.

— Это направлено на увеличение глобальной финансовой и практической поддержки, предоставляемой МКС, и координацию усилий для обеспечения того, чтобы у него было все необходимое для проведения расследований и судебного преследования виновных, — говорится в заявлении правительства Великобритании.

По словам Рааба, прошел почти год после незаконного полномасштабного вторжения, поэтому международное сообщество должно оказать более сильную поддержку МКС, “чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся”.

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Прокурор МКС Карим Хан выступит на встрече в Лондоне, в ходе которого расскажет о работе суда и “ролях международного сообщества в поддержке его расследований”.

Британские политики также выразили свою поддержку созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии России в Украине.

Предложение поддержали британские политики, в том числе лидер оппозиции Кейр Стармер и бывший лидер Консервативной партии и депутат Иен Дункан Смит.