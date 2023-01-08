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Череватый опроверг заявление РФ о гибели украинских военных при обстреле Краматорска

Юля Захарченко, редактор ленты
Череватый опроверг заявление РФ о гибели украинских военных при обстреле Краматорска

Украина отрицает заявление Москвы о гибели большого количества украинских военных во время недавних ракетных атак России по Краматорску Донецкой области.

— Это чушь, — заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ на заявление россиян.

Журналисты CNN отмечают, что не заметили никаких признаков значительного количества погибших или раненых в результате ракетных атак. В Краматорске и его окрестностях, в частности, в районе городского морга, необычной активности нет, сообщает команда издания.

Ранее Москва утверждала, что более 600 украинских военных погибли во время российского удара по Краматорску, осуществленного в ответ за атаку на оккупированную кремлевской армией Макеевку на прошлой неделе, говорится в заявлении Минобороны РФ.

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Удар в Макеевке был нацелен на профессионально-техническое училище, где находились российские призывники.

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Источник: CNN
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