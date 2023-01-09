Президента Бразилии эвакуировали из столицы: резиденцию штурмуют, власти приказали ввести военных

Январь, 08 в 22:15

В Бразилии эвакуировали президента из столицы из-за беспорядков. Сообщается, что сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания.

По данным иностранных изданий, одна часть демонстрантов, проникнув в здание национального Конгресса, начала там делать селфи и различные фотоснимки.

Другая же группа людей начала штурмовать резиденцию президента. В то же время местные власти уже отдали приказ ввести военных в столицу Бразилии, чтобы успокоить граждан.

Сейчас смотрят

Известно, что самого президента Бразилии временно эвакуировали из города из-за действий демонстрантов. Луис Инасио Лула да Силва сейчас находится в Сан-Паулу, отмечают зарубежные журналисты.

Источник: Folha de S.Paulo