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Президента Бразилии эвакуировали из столицы: резиденцию штурмуют, власти приказали ввести военных

Юля Захарченко, редактор ленты
Президента Бразилии эвакуировали из столицы: резиденцию штурмуют, власти приказали ввести военных

В Бразилии эвакуировали президента из столицы из-за беспорядков. Сообщается, что сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания.

По данным иностранных изданий, одна часть демонстрантов, проникнув в здание национального Конгресса, начала там делать селфи и различные фотоснимки.

Другая же группа людей начала штурмовать резиденцию президента. В то же время местные власти уже отдали приказ ввести военных в столицу Бразилии, чтобы успокоить граждан.

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Известно, что самого президента Бразилии временно эвакуировали из города из-за действий демонстрантов. Луис Инасио Лула да Силва сейчас находится в Сан-Паулу, отмечают зарубежные журналисты.

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Источник: Folha de S.Paulo

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