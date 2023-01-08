Январь, 08 в 1:04

ЕС возмущен казнью Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хосейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с протестами, продолжающимися в Иране.

Об этом говорится в заявлении Дипломатической службы Европейского Союза.

Акт казни протестующих в заявлении Евросоюза называют “еще одним признаком жестокого подавления иранскими властями гражданских демонстраций”.

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— Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить практику вынесения и исполнения смертных приговоров против протестующих, которая заслуживает решительного осуждения. ЕС также призывает власти без промедлений отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных, — говорится в сообщении.

Евросоюз призвал власти Ирана обеспечить, чтобы те, кто находится под любой формой задержания или заключения, не подвергались никакой форме ненадлежащего обращения.

Брюссель также призвал Тегеран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах, участником которого является Иран.

— Фундаментальные права, включая права на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны уважаться при любых обстоятельствах, — говорится в заявлении.

ЕС также подтвердил твердую и принципиальную оппозицию к применению смертной казни во все времена и при любых обстоятельствах.

— Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как сдерживающий фактор преступности и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности. Кроме того, это однозначное наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми, — отмечается в заявлении.

Контекст

8 января стало известно, что в Иране казнили через повешение двух мужчин — Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хоссейни. Власти Ирана обвиняют их в якобы убийстве сотрудника иранских сил безопасности во время протестов.

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По состоянию на начало января известно о четырех публичных казнях иранских участников антиправительственных протестов.

Напомним, протесты в Иране начались после смерти 22-летней курдской девушки Махси Амини 16 сентября. Девушку арестовала полиция морали тремя днями ранее за неправильное ношение хиджаба и зауженные джинсы.

Сообщалось о гибели десятков людей только за месяц протестов, среди которых были, в частности, несовершеннолетние девушки.

В начале декабря власти Ирана заявили, что пересмотрят закон об обязательном ношении хиджаба для женщин.