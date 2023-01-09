Январь, 09 в 17:00

В Польше создают новую военную дивизию, подразделения которой будут вооружены американскими танками Abrams и южнокорейскими K2 Black Panther.

Соответствующее объявление сегодня сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Речь идет о создании 1 пехотной дивизии, которая будет размещена на востоке страны, в основном в Подляском воеводстве. Оно граничит с Беларусью и Литвой.

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Новосозданная военная часть разместится между 16 и 18 механизированными дивизиями польской армии. Новая пехотная дивизия будет состоять из четырех бригад, в состав каждой из которых будут входить четыре батальона.

– Подляская дивизия будет вооружена как танками К2, так и Abrams. Таким образом речь идет о том, чтобы максимально использовать современное оружие, которое уже поступает в Польшу, – отметил Блащак.

Новая дивизия также получит южнокорейские гаубицы K9 Thunder и польские самоходные гаубицы Krab. Кроме того, военные будут использовать разведывательные БПЛА.

Wnioski z ćwiczeń i symulacji doprowadziły do decyzji o formowaniu nowej dywizji, która pod kątem struktury będzie podobna do @16Dywizja i @Zelazna_Dywizja. #1Dywizja zostanie wyposażona w najlepszy sprzęt, którym już dysponuje #WojskoPolskie oraz będzie niebawem pozyskany. pic.twitter.com/csfWBORWtg — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) January 9, 2023

По словам Блащака, создание новой дивизии позволит более эффективно сдерживать потенциальную агрессию против Польши.

– Безусловно, мы имеем дело с попыткой отстроить Российскую империю, империю зла. Независимо от того, была ли она белой или красной, путинская ли она теперь, она всегда несла зло, в чем ежедневно убеждаются наши соседи из Украины, – подчеркнул Блащак.

Недавно в Министерстве обороны Польши объявили о договоренности по поставке 116 американских танков M1 Abrams, которые уже в 2023 году поступят на вооружение польской армии. Еще 250 Abrams Польша планирует получить до конца 2024 года.

В августе прошлого года Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке гаубиц, танков и боеприпасов на общую сумму $5,8 млрд. Речь шла о поставке 180 танков K2 Black Panther и 212 самоходных гаубиц K9 Thunder.

Источник: Минобороны Польши, Polsat News

Фото: Минобороны Польши