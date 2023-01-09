Озоновый слой Земли возобновится на большинстве территории к 2040 году — ученые

Январь, 09 в 20:27

Дыра в озоновом слое Земли, которая когда-то была самой страшной экологической опасностью, с которой столкнулось человечество, будет полностью излечена на большей части света в течение следующих двух десятилетий.

Об этом говорится в новом отчете ООН. Отмечается, что этого удалось достичь после решительных действий правительств по постепенному отказу от озоноразрушающих веществ.

Согласно отчету, потеря озонового слоя, из-за которого люди подвергались вредному ультрафиолетовому излучению солнца, должна быть полностью восстановлена к 2040 году во всем мире, за исключением полярных регионов.

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Полюсам понадобится немного больше времени — озоновый слой полностью восстановится к 2045 году над Арктикой и к 2066 году над Антарктикой.

В 1980 году в мире забили тревогу из-за потери озона. Но уже после Монреальского протокола 1989 года озоновый шар стал неуклонно улучшаться. Это международное соглашение помогло ликвидировать 99% озоноразрушающих химических веществ, таких как хлорфторуглероды (CFC).

ООН заявила, что действия, предпринятые в отношении озонового слоя, также способствовали более серьезной реакции на климатический кризис – хлорфторуглероды также являются парниковыми газами, и их дальнейшее неконтролируемое использование повысило бы глобальную температуру на 1ºC до середины века, усугубив ситуацию.

По словам ученого Национального управления океанических и атмосферных исследований Дэвида Фейхи, глобальная реакция на борьбу с хлорфторуглеродами означает, что Монреальское соглашение следует считать “самым успешным экологическим соглашением в истории, поощряющим страны мира объединиться, определить результат и действовать в соответствии с ним”.

Ученый добавил, что даже при быстрых глобальных действиях по хлорфторуглеродам, химикаты все еще остаются в атмосфере около столетия.