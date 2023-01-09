Январь, 09 в 12:30

Планы президента России Владимира Путина прижать Европу энергетикой, пока выглядят сомнительными.

Мягкая погода, более широкий спектр поставщиков и усилия по сокращению спроса помогают, при этом запасы газа все еще почти полны, а цены упали до довоенного уровня. После резкого поворота за последний месяц, Европа, вероятно, уже прошла худшую фазу кризиса, пишет Bloomberg.

Ожидается снижение инфляции, стабилизация экономических перспектив Европы, если союзники и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Это оставит Кремлю меньше рычагов влияния на них.

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Хотя резкое похолодание или перебои с поставками все еще могут вызвать хаос на энергетических рынках, растет оптимизм относительно того, что Европа сможет пережить эту зиму и следующую, отмечает издание.

— Опасность полного экономического краха, краха европейской промышленности, насколько мы видим, предотвращена, — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Норвегию, которая стала вместо России крупнейшим поставщиком газа в страну.

Кризис, вызванный вторжением России в Украину в феврале прошлого года, уже стоил Европе около 1 триллиона долларов из-за резкого роста цен на энергоносители. Правительства отреагировали на него, выделив более 700 миллиардов долларов помощи компаниям и потребителям. Они также пытаются уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, особенно газа.

Европейский Союз больше не импортирует уголь и сырую нефть из России, а поставки газа были значительно сокращены. Блок частично заполнил этот пробел путем увеличения поставок из Норвегии и поставок сжиженного природного газа из Катара, США и других производителей.

В Германии хранилища заполнены примерно на 91%, по сравнению с 54% год назад, когда Россия уже опустошала подконтрольные ей хранилища. Правительство канцлера Олафа Шольца с тех пор национализировало местные подразделения Газпрома и потратило миллиарды евро на заполнение резервов.