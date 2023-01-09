Январь, 09 в 19:53

Ушел из жизни научный руководитель российского концерна Алмаз-Антея и разработчик крылатых ракет Калибр Павел Каменев в возрасте 85 лет в понедельник, 9 января.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Дата и место прощания с Камневым пока неизвестны, как и вероятная причина его смерти.

Павел Каменев — это конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук и профессор. Имеет ряд российских медалей и орденов, в РФ получил звание Герой труда.

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Он был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также автором более 20 изобретений.

Прокремлевские издания называют его создателем семейства крылатых ракет Калибр, которыми РФ обстреливает инфраструктуру и мирных жителей Украины.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что после 24 февраля 2022 года до 3 января 2023 года включительно Россия запустила против Украины более 590 ракет Калибр.