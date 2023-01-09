Январь, 09 в 14:35

Даже после завершения полномасштабной войны в Украине проблемы в отношениях между НАТО и Россией никуда не исчезнут. Ведь Москва не откажется от планов контролировать соседние государства.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции по вопросам безопасности в Швеции.

Он отметил, что вне зависимости от того, когда и как завершится война, ситуация с безопасностью в Европе “изменилась навсегда”.

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– Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу воспринимает как угрозу. Это ставит Россию в положение неизменной конфронтации с Западом. Поэтому, даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с РФ останутся, — подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что война РФ против Украины началась не в феврале прошлого года, а в 2014 году. Генсек НАТО уточнил, что Москва привыкла применять военную силу для достижения своих политических целей.

Он отметил, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины опасна не только для нашего государства, но и для НАТО.

– Если Путин победит в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это также опасно для нас. Месседж ему и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми. Не будет крепкого мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию, — объяснил Столтенберг.

Он добавил, что именно поэтому следует продолжать военную поддержку Украины. И это не только моральный долг стран-членов НАТО, но и важно для их собственной безопасности.

Генсек отметил, что предоставление Киеву необходимого оружия является “путем к миру” и к выживанию Украины как независимого демократического государства.

– Войны непредсказуемы. Невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине. Но мы знаем, что большинство войн оканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, так будет и с этой. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их силы на поле боя, — заявил Столтенберг.

Он предупредил, что недооценивать Россию опасно, поскольку нет никаких признаков того, что амбиции Кремля изменились.

Недавно Йенс Столтенберг предупреждал, что Кремль не отказался от своих планов взять Украину под контроль. Генсек НАТО заявил, что Россия может готовить новые наступления во время войны.

Источник: НАТО