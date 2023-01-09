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Символическая поддержка: в Польше объяснили, сколько танков Leopard могут предоставить Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

Польша может передать Украине небольшое количество боевых танков немецкого производства Leopard 2. По этому вопросу продолжаются консультации.

Об этом рассказал в интервью польским СМИ глава Бюро международной политики Польши Якуб Кумох.

Он объяснил, что речь идет о “символическом количестве” танков Leopard 2, которые Варшава может предоставить в коалиции с другими государствами, имеющими такое вооружение.

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– Этот вопрос на рассмотрении… Здесь речь не идет о передаче всех Leopard или большого количества, это абсолютная дезинформация. Только о какой-то символической поддержке и участии в коалиции нескольких стран, — отметил Кумох, комментируя сообщения западных СМИ.

Он подтвердил, что “символическая поддержка” может означать предоставление Киеву нескольких или около десятка танков.

– Говорить о том, что Польша отдаст несколько десятков или несколько сотен единиц (танков Leopard, – Ред.) – это абсурд. Это создает альтернативную действительность. Украина заинтересована в том, чтобы страны Запада предоставили ей определенное ограниченное количество этого типа танков. У Польши они есть. Польша, как сказал премьер, могла бы быть частью такой коалиции, — подчеркнул Кумох.

Он добавил, что в одиночку Польша не смогла бы изменить ход войны, предоставив несколько или десяток танков.

По словам Кумоха, президент Польши Анджей Дуда 9 января проведет заседание Бюро национальной безопасности, где будет обсуждаться этот вопрос. Польский лидер пригласил премьера Матеуша Моравецкого и министров на это заседание. Его темой станет война в Украине.

На днях американское издание The Wall Street Journal обнародовало информацию о том, что Польша рассматривает возможность передать Украине свои основные боевые танки Leopard. У страны более 240 таких танков, которых хватит на две танковые бригады.

Впоследствии польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава ожидает создания широкой коалиции для передачи Украине подобного тяжелого вооружения.

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Источник: TVN24, WNP.PL

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