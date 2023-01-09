В Швеции хотят восстановить гражданскую воинскую повинность на фоне войны в Украине

Январь, 09 в 14:18

Правительство Швеции планирует рассмотреть возобновление гражданской воинской повинности на фоне полномасштабной войны в Европе.

Об этом на пресс-конференции заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, сообщает Sverige Radio.

Такая служба была отменена в 2010 году.

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Повторное введение гражданской воинской повинности будет означать, что граждане Швеции могут быть вовлечены в социально важные виды деятельности, такие как здравоохранение и спасательные службы, в случае обострения чрезвычайного положения или войны.

— Опыт Украины рисует очень четкую картину, поскольку аварийно спасательные службы сталкиваются с серьезной нагрузкой. Учитывая ситуацию с безопасностью, это будет срочная мера по укреплению общей обороноспособности, — отметил на той же пресс-конференции министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Издание отмечает, что в Риксдаге все партии, кроме социал-демократов, хотят, чтобы такая госслужба была возобновлена. Социал-демократы желают дождаться результатов опроса в этом вопросе.

В 2017 году Швеция решила вернуть призыв на военную службу, а в мае 2022-го подала заявку на вступление в НАТО вместе с соседней Финляндией. Страна также обязалась увеличить военные расходы до 2% своего валового внутреннего продукта. Также Стокгольм увеличит количество призывников до 10 тыс. человек до следующего десятилетия.

Источник: Sverige Radio