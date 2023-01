Беспорядки в Бразилии: полиция возобновила контроль над зданиями правительства, арестованы 300 человек

Полиция возобновила контроль над главным правительственным комплексом Бразилии после того, как тысячи сторонников правого бывшего президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец.

Ранее на кадрах в социальных сетях можно было увидеть, как толпы разрушают интерьеры трех учреждений в Бразилиа, что напоминает вторжение сторонников 45-го президента США Дональда Трампа в Капитолий США два года назад.

Протестующие призвали к военному перевороту, требуя отменить победу Луиса Инасиу Лула да Силвы на выборах и заключить в тюрьму лидера левых. Полиция сообщила, что арестованы 300 человек.

Financial Times пишет, что этот инцидент вызывает сомнения в безопасности правительственных зданий в Бразилии и ставит перед новым главой страны тяжелый выбор. Да Силва, занявший пост президента только неделю назад, обещал объединить нацию.

Лула не был в Бразилиа во время нападения на учреждения, но в своей речи обвинил Болсонару в хаосе и пообещал, что “все причастные будут наказаны”. Он назвал протестующих “вандалами, неофашистами и фанатиками”.

Бывший судья Верховного суда Бразилии Марко Аурелио Мелло в интервью газете O Globo назвал инцидент “гораздо хуже, чем то, что произошло в Капитолии США”.

На некоторых видеокадрах из беспорядков видно, как поклонники Болсонару бегут по пандусу президентской резиденции и разрушают соседнее здание Верховного суда, окна которого были разбиты. Очевидцы сообщали, что протестующие выбрасывали стулья из окон правительственных зданий.

Экс-президент Бразилии ультраправого направления Болсонару, главным международным союзником которого был Трамп, вылетел из Бразилии накануне инаугурации Лулы и сейчас находится во Флориде.

Он отреагировал на воскресные события короткой серией сообщений в социальных сетях, заявив, что вторжение в общественные здания перешло предел.

