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Беспорядки в Бразилии: полиция возобновила контроль над зданиями правительства, арестованы 300 человек

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
протести у Бразилії
Фото: Getty Images

Полиция возобновила контроль над главным правительственным комплексом Бразилии после того, как тысячи сторонников правого бывшего президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец.

Ранее на кадрах в социальных сетях можно было увидеть, как толпы разрушают интерьеры трех учреждений в Бразилиа, что напоминает вторжение сторонников 45-го президента США Дональда Трампа в Капитолий США два года назад.

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Протестующие призвали к военному перевороту, требуя отменить победу Луиса Инасиу Лула да Силвы на выборах и заключить в тюрьму лидера левых. Полиция сообщила, что арестованы 300 человек.

Financial Times пишет, что этот инцидент вызывает сомнения в безопасности правительственных зданий в Бразилии и ставит перед новым главой страны тяжелый выбор. Да Силва, занявший пост президента только неделю назад, обещал объединить нацию.

Лула не был в Бразилиа во время нападения на учреждения, но в своей речи обвинил Болсонару в хаосе и пообещал, что “все причастные будут наказаны”. Он назвал протестующих “вандалами, неофашистами и фанатиками”.

— За этот безответственный поступок, этот антидемократический поступок, этот поступок вандалов и фашистов все они заплатят с применением закона, — сказал президент Бразилии.

Бывший судья Верховного суда Бразилии Марко Аурелио Мелло в интервью газете O Globo назвал инцидент “гораздо хуже, чем то, что произошло в Капитолии США”.

На некоторых видеокадрах из беспорядков видно, как поклонники Болсонару бегут по пандусу президентской резиденции и разрушают соседнее здание Верховного суда, окна которого были разбиты. Очевидцы сообщали, что протестующие выбрасывали стулья из окон правительственных зданий.

Экс-президент Бразилии ультраправого направления Болсонару, главным международным союзником которого был Трамп, вылетел из Бразилии накануне инаугурации Лулы и сейчас находится во Флориде.

Он отреагировал на воскресные события короткой серией сообщений в социальных сетях, заявив, что вторжение в общественные здания перешло предел.

Беспорядки в Бразилии произошли после того, как в воскресенье протестующие прибыли в столицу автобусами для запланированной демонстрации. Президент США Джо Байден назвал нападение “возмутительным”. А высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что бразильская демократия победит насилие и экстремизм.

Источники: Financial Times, The Guardian
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