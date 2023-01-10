Январь, 10 в 12:00

Армения отказалась от проведения в 2023 году военных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, Минобороны Армении уже поставило в известность объединенный штаб ОДКБ о таком решении Еревана. Пашинян отметил, что в настоящее время проведение учений нецелесообразно.

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– Министр обороны Армении проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения не пройдут, — подчеркнул Пашинян.

Ранее сообщалось о намерении провести на территории Армении учения ОДКБ под названием Нерушимое братство-2023.

Во время пресс-конференции Пашинян также прокомментировал ситуацию вокруг Лачинского коридора. Это горный коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Между Арменией и Азербайджаном с конца 1980-х годов продолжается территориальный спор относительно Нагорного Карабаха.

В декабре 2022 года Лачинский коридор был перекрыт азербайджанскими протестующими. Ереван утверждает, что после перекрытия этого пути прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров на территорию Нагорного Карабаха. В то же время, так называемые российские “миротворцы”, которые должны были обеспечивать защиту Лачинского коридора, не способствовали разблокированию дороги.

Азербайджан, в свою очередь, отрицает факт блокады коридора и утверждает, что участвующие в акции протеста экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов.

Никол Пашинян сегодня отреагировал на информацию об ультиматуме Армении к России по поводу того, что если Лачинский коридор не будет разблокирован до 10 января, страна выйдет из ОДКБ.

– Я не считаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать об этой ситуации, уже было сказано, и по большому счету добавить нечего, — сообщил Пашинян.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года премьер-министр Армении отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ. Он объяснил это тем, что в документе отсутствовала политическая оценка действий Азербайджана. В Ереване заявляли, что ОДКБ не предоставила Армении гарантий безопасности в конфликте с Азербайджаном.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в мае 1992 года. Это военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Следует отметить, что Армения – не первая страна-член ОДКБ, отказавшаяся от проведения учений. В октябре прошлого года учения ОДКБ решил отменить Кыргызстан.

В том же месяце с громким заявлением выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он подверг критике подход власти РФ к стратегическим партнерам и озвучил требование уважать малые республики.

Источник: News.am, Радио Азатутюн