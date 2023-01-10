Январь, 10 в 8:34

Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов, поскольку страна хочет передачи Украине этих средств.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В конце декабря правительство в Таллине поручило министерствам разработать план конфискации российских активов. Законодательная база будет создана к концу января.

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Эстония намерена представить свой план до того, как Европейская комиссия разработает соглашение о том, как распорядиться 300 млрд евро в резервах российского центрального банка и еще миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в Эстонии составляют почти 20 млн евро.

По данным источников, правительство канцлера Германии Олафа Шольца готово конвертировать российские активы в помощь Украине, если будут решены сложные юридические вопросы.

По словам одного из источников, одним из вариантов было бы изъятие активов у лиц, причастных к военным преступлениям, а не наложение общих арестов, так как на юридическое урегулирование этого могут уйти годы.

В декабре 2022 года страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.