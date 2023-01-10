Январь, 10 в 7:48

Германия, наконец, согласилась поставить Украине боевые машины пехоты Marder, и теперь на Берлин нарастает новое давление — относительно отправки современных боевых танков Leopard 2.

Об этом пишет издание Politico.

В свою очередь Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину более 10 своих боевых танков Challenger 2. Если бы Великобритания сделала это, Берлину было бы значительно труднее прикрываться своим нынешним аргументом, что он не хочет в одиночку отправлять тяжелое вооружение.

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Западные военные аналитики опасаются, что после почти года войны Россия решится на новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись истощением запасов боеприпасов в Украине.

Поставка танков Leopard 2 станет большим стимулом для Вооруженных сил Украины, поскольку союзники Киева до сих пор были готовы отправить только старые танки советских времен, которые все еще находились на складах стран Восточной Европы.

Французский чиновник сообщил Politico, что Париж пытается добиться от Берлина согласия на отправку танков Leopard в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января.

Аналогично и Польша, которая хочет сформировать широкую коалицию западных партнеров для совместной передачи Leopard Украине.

— Мы призываем другие страны сформировать широкую коалицию для передачи Украине более современных танков, таких как танки Leopard, — заявил ранее замминистра иностранных дел Павел Яблонский.

60-тонные Leopard 2 стоят на вооружении у Германии, Испании, Польши, Греции, Дании и Финляндии. Танк имеет 120-миллиметровую пушку, современную систему защиты и броню.

— Украинцам очень нужны Leopard, потому что их много в Европе, — заявил французский чиновник.

Поскольку танки Leopard производятся немецкой оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, для их доставки в Украину требуется разрешение на реэкспорт страны происхождения — Германии, а это означает, что международное давление сейчас сосредоточено на Берлине.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Гебестрайт заявил, что Берлин не имеет в планах отправлять в Украину танки Leopard 2.