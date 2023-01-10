Январь, 10 в 19:06

Страны G7 намерены разработать два предельных уровня цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть тот товар, который продается по более высоким ценам, чем сырая нефть, а также тот, что продается со скидкой.

Об этом пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из G7, знакомого с обсуждением.

В рамках санкций против России за ее вторжение в Украину Европейский Союз намерен запретить импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля и ввести ограничения на экспорт в третьи страны, что, в частности, коснется дизельного топлива, лигроина и мазута. Точные механизмы и уровни цен все еще обсуждаются между странами G7 и ЕС.

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Запрет на нефтепродукты следует за европейским запретом от 5 декабря на импорт российской нефти, а также механизмом ограничения цен, который позволяет европейским компаниям предоставлять финансирование и страхование для экспорта нефти из России по цене не выше $60 за баррель.

Система, которая направлена на ограничение доходов России, избегая при этом скачков цен на нефть, пока что была успешной в достижении обеих целей, сказал чиновник G7, который говорил с журналистами на условиях анонимности.

Согласно данным, предоставленным Argus Media, российская нефть марки Urals (основной экспортный поток) стоила $37,80 за баррель в порту Приморск на Балтийском море в пятницу. Это было меньше половины от того, что фьючерсы на нефть марки Brent установили в тот же день.

Запрет на поставки нефтепродуктов является в некотором смысле более сложным в разработке и реализации, поскольку дизельное топливо и керосин исторически торгуются по премиальным ценам по сравнению с нефтью, тогда как мазут продается со скидкой, сказал чиновник. Издание указывает, что цены на эти продукты также были чрезвычайно волатильными в течение последнего года.

Bloomberg пишет, что некоторые европейские чиновники были обеспокоены дефицитом поставок дизельного топлива в этом году, но представитель G7 сказал, что рынок должен быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться.

Например, российское дизельное топливо, которое сейчас продается в Европу, скорее всего, найдет покупателей в Латинской Америке и Африке. Европа тем временем, вероятно, сможет покупать дизельное топливо с Ближнего Востока и США, которые сейчас продают больше в Латинскую Америку и Африку.

Чиновник, который описал это как перераспределение торговли через Атлантику, сказал, что это может привести к повышению стоимости доставки, поскольку некоторые грузы будут перевозиться на большее расстояние.

Пока что непонятно, как Россия отреагирует на перемещение нефтепродуктов, пишет Bloomberg. Ранее Москва решительно выступала против установления верхнего предела цены на сырую нефть. В то же время она продолжает продавать нефть, но Министерство энергетики РФ заявило, что вводит новые правила мониторинга, которые помогут ей ограничить любые возможные ценовые скидки, которые появляются.

ЕС намерен пересмотреть уровень верхней границы цены на нефть в середине января, и некоторые страны хотят снизить ее на 5%. Чиновник G7 отметил, что рынок уже помог достичь более низких цен, что свидетельствует об отсутствии необходимости в формальных бюрократических изменениях.

По словам источника Bloomberg, Китай и Индия смогли договориться с Россией о снижении цен на нефть с момента введения верхнего лимита.

С 5 декабря страны Большой семерки установили лимит цен на российскую нефть, продаваемую по морю, на уровне $60 за баррель. К странам G7 присоединилась Австралия.