Столтенберг призвал усилить помощь Украине: Оружие — это путь к миру

Январь, 10 в 15:19

Украина нуждается в большем количестве дополнительного вооружения со стороны партнеров, чтобы скорее завершить войну, развязанную против нее Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по случаю подписания декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС.

— Оружие — это фактически путь к миру, — подчеркнул он.

Поэтому призвал союзников больше вкладываться в оборону, помогать Украине в отстаивании свободы и демократии.

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Евросоюз и НАТО 10 января подписали обновленную совместную декларацию о сотрудничестве. Она стала первой за последние пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.

Накануне Столтенберг не исключил возможности поставок Украине танков.

По его словам, война РФ против Украины должна закончиться за столом переговоров, однако до них еще далеко.