Не имеет полномочий: МИД о заявлениях Додика относительно посла Украины в Боснии

Январь, 11 в 23:12

Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил украинского посла Василия Кирилича “нежелательным лицом” на территории страны. Это решение является ничтожным, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Эта “новость” и не заслуживала бы нашего внимания. Но поскольку некоторые за рубежом пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить — это т.н. “решение” является ничтожным. Украина не имеет посла в т.н. “Республике Сербской”. Василий Кирилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе, — утверждает представитель МИД.

Николенко пояснил, что согласно Конституции Боснии и Герцеговины, полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума БиГ.

— Милорад Додик не имеет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремля, — убежден Николенко.

Недавно президент Республики Сербской оправдал свое решение наградить российского диктатора Владимира Путина высшей наградой энтитета, заявив, что это не имеет отношения к войне в Украине, а только подчеркивает преданность РФ Дейтонским соглашениям.

Сейчас смотрят