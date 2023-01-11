Не будут продлевать автоматически: у украинцев заканчивается временная защита в одной из стран ЕС

Январь, 11 в 19:25

В Эстонии нашли временно жилье более 65 тыс. украинцев, которые выехали после начала полномасштабного вторжения России. Однако с середины года приток новых людей сократился вдвое, а в декабре — выезд превысил въезд.

Эстонские власти решили не продлевать временную защиту автоматически из-за большого оттока людей. В частности, в октябре в страну прибыло 8 тыс. беженцев, в декабре — менее 3,5 тыс. человек.

У украинцев, прибывших в первые дни войны, вскоре закончится срок действия разрешения на временное проживание — это касается 17,5 тыс. беженцев.

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Разрешение необходимо продлить, но власти считают, что многие украинцы вернулись домой или переехали в другую страну, поэтому временную защиту не будут продлевать автоматически.

Обновить документ можно за три или как минимум за один месяц до его окончания. Уже 40 тыс. украинцев подали ходатайство о его продлении, заявили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

Источник: ERR