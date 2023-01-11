Январь, 11 в 13:37

Стратегической целью Латвии является поражение России в войне против Украины и восстановление территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Об этом говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, что будет провозглашен в Сейме 26 января.

Во вступительной части доклада, что уже представлен на рассмотрение правительства, глава МИД Латвии отмечает: РФ не скрывает, что для нее война против Украины – это противостояние не только с Украиной, но и с Западом в целом.

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– При этих обстоятельствах определенные ранее основные цели внешней политики Латвии – обеспечение независимости государства, устойчивая безопасность и благосостояние общества – приобретают еще большее значение. В стратегических интересах Латвии – добиться поражения России в войне против Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах, – подчеркнул Эдгар Ринкевич.

По его убеждению, поражение России должно восстановить порядок в мире и предотвратить повторение подобных преступлений агрессии в будущем.

– Противодействие войне России в Украине и поддержка Украины является главной задачей внешней политики Латвии, а максимальное ограничение угроз, вызванных действиями РФ, станет главным приоритетом ближайших лет, – говорится в докладе министра иностранных дел Латвии.

То, что украинский фронт является фактически линией обороны Латвии, накануне заявила и глава Минобороны страны Инара Мурниеце.

Глава ведомства сообщила, что Латвия готова предложить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате Рамштайн, а также продолжить поставки беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Delfi Plus