Поражение РФ в войне против Украины является стратегической целью Латвии – МИД страны
Стратегической целью Латвии является поражение России в войне против Украины и восстановление территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.
Об этом говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, что будет провозглашен в Сейме 26 января.
Во вступительной части доклада, что уже представлен на рассмотрение правительства, глава МИД Латвии отмечает: РФ не скрывает, что для нее война против Украины – это противостояние не только с Украиной, но и с Западом в целом.
– При этих обстоятельствах определенные ранее основные цели внешней политики Латвии – обеспечение независимости государства, устойчивая безопасность и благосостояние общества – приобретают еще большее значение.
В стратегических интересах Латвии – добиться поражения России в войне против Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах, – подчеркнул Эдгар Ринкевич.
По его убеждению, поражение России должно восстановить порядок в мире и предотвратить повторение подобных преступлений агрессии в будущем.
– Противодействие войне России в Украине и поддержка Украины является главной задачей внешней политики Латвии, а максимальное ограничение угроз, вызванных действиями РФ, станет главным приоритетом ближайших лет, – говорится в докладе министра иностранных дел Латвии.
То, что украинский фронт является фактически линией обороны Латвии, накануне заявила и глава Минобороны страны Инара Мурниеце.
Глава ведомства сообщила, что Латвия готова предложить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате Рамштайн, а также продолжить поставки беспилотников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Delfi Plus