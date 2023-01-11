Январь, 11 в 10:50

Войска, которые РФ сосредоточила на территории Беларуси, вряд ли станут надежной наступательной силой.

Так, в разведке Минобороны Великобритании охарактеризовали ситуацию в Беларуси по состоянию на 11 января.

Согласно данным британского оборонного ведомства, еще 8 января после объявления о совместных летно-тактических учениях белорусских и российских войск на территорию РБ прибыли всего 12 вертолетов поддержки Ми-8, а также ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52.

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Кроме того, отдельные самолеты с отметками Z приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

– Новое размещение российской авиации в Беларуси, вероятно, действительно является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины, – предполагают британские разведчики.

В разведке Минобороны Великобритании подчеркивают: несмотря на то, что Россия сосредоточила значительное количество войск в Беларуси, они преимущественно вовлечены в учения и вряд ли в дальнейшем станут надежной наступательной силой.

Напомним, что 8 января в Министерстве обороны Беларуси объявили о проведении совместных летно-тактических учений с Вооруженными силами Российской Федерации.

Продлятся они с 16 января по 1 февраля 2023 года.

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