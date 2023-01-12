Январь, 12 в 20:44

На севере Швеции, значительно выше Полярного круга, обнаружено крупное месторождение редкоземельных металлов. Скорее всего, оно является крупнейшим из известных на территории Европы.

Как сообщили в пресс-службе шведской горнодобывающей компании LKAB, залежи обнаружены в районе города Кируна, почти в 1 тыс. км к северу от Стокгольма.

В компании отметили, что нашли “значительные залежи” редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов, электромобилей и ветровых турбин.

Запасы месторождения превышают 1 млн тонн. По данным LKAB, это самое большое из известных месторождение такого типа в Европе. В то же время в компании предупредили, что до начала добычи может пройти не менее десяти лет.

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– Это хорошая новость не только для LKAB, региона и народа Швеции, но и для Европы и климата. Это самое большое известное месторождение редкоземельных элементов в нашей части мира, и оно может стать существенным строительным блоком для производства критически важного сырья, которое необходимо для “зеленого перехода”, — заявил руководитель компании Ян Мострем.

В LKAB объяснили, что в Европе сейчас не добывают редкоземельные элементы, поэтому она зависит от их импорта. В то же время, по оценке Европейской комиссии, к 2030 году спрос на редкоземельные элементы для электромобилей и ветровых турбин может возрасти более чем в пять раз. Сейчас на рынке этих металлов доминирует Китай, и этот фактор увеличивает уязвимость европейской промышленности.

Открытие нового месторождения может стать началом конца зависимости Европы от импорта редкоземельных металлов из Китая.

Министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш назвала свою страну “золотой жилой” в связи с открытием месторождения. По ее словам, выявленные залежи играют важную роль в переходе Европы на “зеленую” энергетику и помогут не зависеть от поставок из Китая и РФ.

LKAB уже приступила к подготовке штрека (горизонтальной горной выработки) протяженностью в несколько километров на глубине примерно 700 м до нового месторождения, чтобы иметь возможность детально его исследовать.

В компании планируют подать заявку на его разработку в 2023 году. Однако в LKAB прогнозируют, что добыча сырья и его поставки на рынок могут начаться не ранее чем через 10-15 лет.

Редкоземельные металлы сейчас проникают в жизнь почти каждого человека на планете, поскольку используются при производстве многих привычных вещей: от жестких дисков до лифтов и поездов. Они имеют ключевое значение для некоторых технологий в энергетике и медицине. Кроме того, они особенно важны для сферы “зеленой” энергетики.

К редкоземельным металлам относится группа из 17 элементов периодической системы: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Евросоюз сейчас получает около 98% редкоземельных металлов из Китая.

Источник: Компания LKAB