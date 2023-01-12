Январь, 12 в 15:29

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк обнародовал информацию, что Беларусь якобы не попала под ограничения в последних санкционных пакетах Европейского Союза по запросу Украины. Однако в украинском Министерстве иностранных дел уже опровергли это утверждение.

Как подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщение о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций Евросоюза не соответствует действительности.

Он напомнил, что за поддержку войны РФ против Украины на Беларусь уже был наложен ряд персональных и секторальных санкций. Под ограничения попали режим белорусского диктатора Александра Лукашенко, военное командование Беларуси, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК (например, министерство обороны и комитет госбезопасности), центральный банк и четыре других белорусских банка.

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Также действует запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, на деятельность грузовых операторов.

– В то же время нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет, – подчеркнул Николенко.

Он добавил, что Украина и страны-партнеры сейчас активно работают над содержательным наполнением десятого пакета санкций ЕС.

Ранее сегодня журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС введет санкции против Беларуси за поддержку полномасштабной российской агрессии против Украины.

– Одна из причин, почему Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах Евросоюза, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск, – утверждал Йозвяк.

one of the reasons why #Belarus hasn’t been sanctioned together with #Russia in the EU’s last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Как известно, Евросоюз сейчас работает над десятым пакетом санкций против РФ. По данным западных СМИ, новые ограничения будут также касаться Беларуси.

На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предложит новые санкции против стран, которые помогают России в войне против Украины. Речь идет о Беларуси и Иране.

Украина рассчитывает, что десятый пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли РФ, в том числе Росатома.

Источник: Facebook Олега Николенко