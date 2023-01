Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк обнародовал информацию, что Беларусь якобы не попала под ограничения в последних санкционных пакетах Европейского Союза по запросу Украины. Однако в украинском Министерстве иностранных дел уже опровергли это утверждение.

Как подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщение о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций Евросоюза не соответствует действительности.

Он напомнил, что за поддержку войны РФ против Украины на Беларусь уже был наложен ряд персональных и секторальных санкций. Под ограничения попали режим белорусского диктатора Александра Лукашенко, военное командование Беларуси, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК (например, министерство обороны и комитет госбезопасности), центральный банк и четыре других белорусских банка.

Также действует запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, на деятельность грузовых операторов.

Он добавил, что Украина и страны-партнеры сейчас активно работают над содержательным наполнением десятого пакета санкций ЕС.

Ранее сегодня журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС введет санкции против Беларуси за поддержку полномасштабной российской агрессии против Украины.

one of the reasons why #Belarus hasn’t been sanctioned together with #Russia in the EU’s last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023