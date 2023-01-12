Январь, 12 в 17:10

В Стамбуле (Турция) прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые.

— Я осуждаю террористический акт в Стамбуле, который, по оценке, был атакой террориста-смертника сирийского происхождения. К сожалению, у нас 10 погибших, в том числе иностранцы и граждане Турции. Также есть 15 раненых, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телевизионном выступлении.

Отмечается, что турецкая полиция оцепила площадь, которая находится в историческом районе Султанахмет центра Стамбула.

Сообщается по меньшей мере о 10 погибших и 15 раненых. Всех пострадавших уже доставили в городские больницы. Их состояние оценивают как тяжелое. Уточняется, что 8 из 10 жертв предположительно были гражданами Германии, также погиб один перуанец.

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Район взрыва полностью контролируется полицией, территорию площади проверяют на наличие взрывчатки.

Эпицентр взрыва находился рядом с трамвайной остановкой. На место происшествия прибыло большое количество полицейских машин и карет скорой помощи.

Напомним, что это уже не первый случай за последнее время в Стамбуле. Так, 13 ноября там прогремел взрыв на пешеходной туристической улице Истикляль, в результате чего были погибшие и пострадавшие.

А 15 ноября в историческом центре Стамбула, где расположена большая часть достопримечательностей города, снова было громко.

Источник: The Guardian