От Суровикина ждали эскалации войны и жесткой тактики: иноСМИ о российских кадровых перестановках

Январь, 12 в 23:35

Россия заменила Сергея Суровикина, который всего три месяца возглавлял и отдавал приказы для ударов по Украине, после ряда неудач на поле боя и неспособности переломить ход войны в пользу Москвы.

Суровикина, которого россияне называют “генерал Армагеддон”, заменит самый высокий по рангу военный офицер РФ Валерий Герасимов. Суровикин останется на должности одного из его заместителей.

Эта перестановка — вторая с начала полномасштабного вторжения в феврале — произошла после того, как российская армия потеряла позиции в результате украинского контрнаступления и вызвала негативную реакцию внутри РФ.

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Чего ждал Кремль от Суровикина

Когда 56-летний Суровикин был назначен на эту должность в октябре, Кремль ожидал, что ему удастся развернуть очевидное наступление России путем эскалации войны в Украине и жестокой тактики, разработанной во время его руководства войсками РФ в Сирии.

Но за эти три месяца Россия потеряла контроль над Херсоном — единственным областным центром Украины, который ей удалось захватить. Там РФ пыталась обеспечить базовым оборудованием, жильем и современным вооружением 300 тыс. солдат, мобилизованных в сентябре.

Издание Financial Times утверждает, что российские военные аналитики скептически относятся к тому, что кадровые перестановки будут решать проблемы, с которыми сталкивается армия РФ, в частности, негибкое иерархическое руководство, недостаток оборудования и плохое обеспечение солдат.

— Сумма не меняется от смены мест ее частей: это единственное, что можно сказать о назначении Герасимова, — утверждают иностранные издания.

Бои за Соледар

Ближе всего к победе на поле боя Россия подошла с июля — это ее нынешнее наступление в “соляном” городе Соледаре, вблизи Бахмута на востоке Украины. Но эта битва также уже проявила линии разлома, разделяющие российские силы в Украине, утверждают журналисты Financial Times.

— Они просто тасуют колоду, потому что они в тупике и не знают, что делать. Все эти российские военные — это старые мужчины, которым под 70 лет, и они не знают, как воевать в условиях современной войны, — говорится в сообщении.

Журналисты сравнивают кадровые перестановки в РФ с классической российской притчей о лесных зверях, которые создали некомпетентный инструментальный квартет и просят совета у соловья, но получают только отказ.

— Делайте, как хотите, все равно ничего не получится. Музыкантами вы никогда не станете.

РФ планирует новое наступление на Украину

Украинские военные заявили, что ожидают нового наступления России в начале весны. Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный сказал The Economist в декабре, что российские войска готовятся на 100%.

— Мощная атака России может произойти в феврале, в лучшем случае — в марте, а в худшем — в конце января, — сказал украинский военачальник.

Однако иностранные журналисты отмечают, что между российскими генералами есть конкуренция, как среди лучших собак Кремля.

— Суровикин не наказан, и Герасимов не наказан. Это все одна команда. И, конечно, с конкуренцией, которая всегда бывает среди лучших собак, — пишут в CNN.

Роль ЧВК Вагнера в войне

Основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин стал заметной и “громкой” персоной, поскольку его контрактники активно участвуют в штурме Соледара Донецкой области.

Он неоднократно заявлял, что за продвижение на этом направлении отвечают исключительно бойцы ЧВК Вагнера.

Между Пригожиным и российским генералом Суровикиным отчеканена длинная и “напряженная” история.

В частности, Пригожин высмеял генерала Суровикина за упорядоченный вывод российских войск на правом берегу Херсонской области, поскольку их позиция становилась все менее устойчивой.

Герасимову придется вести настоящую войну

Британский политолог, лектор и автор работ на темы международной преступности и российских вопросов безопасности Марк Галеотти утверждает, что Герасимов может прибегнуть к российской диверсии, которая происходила в Украине в 2014 году.

Нарушить цепочку командования, разжечь местные восстания, глушить коммуникации — все эти классические шаги РФ начались не в Крыму, однако продолжаются именно там.

Но теперь генералу Герасимову придется вести настоящую полномасштабную войну, чтобы угодить Кремлю, отмечают журналисты CNN.