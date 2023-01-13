Для победы Украины в войне необходимы новые санкционные решения, оружие и трибунал над РФ — Зеленский

Январь, 13 в 13:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нам нужны безотлагательные решения всей нашей антивоенной коалиции и международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил эту войну.

Об этом он сказал в видеообращении перед парламентом Литвы по случаю Дня защитников свободы.

Обращаясь к литовским парламентариям, глава государства отметил, что 32 года назад литовцы не просто защищали здание Вильнюсского телецентра, парламента и других объектов.

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– Вы тогда защитили свой исторический выбор. И сейчас мы с вами тоже идем к победе. К финальной победе над империей. Россия больше не сможет диктовать ничего народам Европы, когда мы закончим эту войну однозначным поражением агрессора, – заявил он.

Глава государства отметил, что, посягая на украинские города, Россия имела в виду города и других независимых государств Европы.

— Идя на Киев, они мечтали пойти и на Вильнюс, и на Ригу, и на Варшаву, и на Прагу, и на Кишинев. Они хотели, чтобы наша с вами свобода пала. Но это они падут. И сейчас у них все меньше таких мечтаний. Они теряют силу, которой так хвастались. Они говорят только о том, удастся ли им не проиграть.

Он подчеркнул, что “нужны безотлагательные решения”, чтобы выгнать российскую армию с украинской земли.

— Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей дурной ум породил это преступление, эту войну, — добавил Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду, что саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, станет судьбоносным для всего евроатлантического сообщества, и поблагодарил литовскую сторону за поддержку.

Напомним, 13 января 1991 года во время штурма советскими войсками телебашни и телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек.