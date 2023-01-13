Министр обороны Германии решила подать в отставку — Bild

Январь, 13 в 21:38

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку. Пока неизвестно о причинах принятого решения.

По данным издания Bild, о решении Ламбрехт подать в отставку рассказали сразу несколько информированных источников.

В то же время Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений о своей отставке. Министерство обороны Германии эту тему не комментировало.

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В начале декабря прошлого года в немецком правительстве возник скандал из-за недостатка боеприпасов, в частности, к ЗРК Gepard, которые передавали Украине. Тогда Ламбрехт раскритиковали из-за того, что ситуация с поставками только ухудшилась.

Минобороны Германии отказывалось передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначены для развертывания только на территории НАТО, но вскоре Берлин пообещал передать Киеву батарею Patriot.