Более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима спустят в море — МАГАТЭ говорит, что это безопасно

Январь, 13 в 16:57

Япония намерена в этом году спустить в море более 1 млн т радиоактивной воды с АЭС Фукусима-1, где в 2011 году произошла крупная авария.

Как заявила компания-оператор АЭС TEPCO, уровень радиации в воде предварительно будет снижен до приемлемых значений.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что это предложение безопасно, но соседние страны выразили обеспокоенность.

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Катастрофа на Фукусиме в 2011 году стала самой большой ядерной катастрофой после Чернобыля. Вывод из эксплуатации уже начался, но может занять четыре десятилетия.

— Мы ожидаем, что время спуска будет где-то весной или летом, — сказал главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, добавив, что правительство сперва будет ждать “исчерпывающего отчета” от МАГАТЭ.

Ежедневно на Фукусиме добавляется по 100 кубометров зараженной воды, которая является смесью грунтовой, морской воды и воды, используемой для охлаждения реакторов.

Эта вода фильтруется и хранится в резервуарах, где скопилось уже более 1,3 млн т. Содержание этих резервуаров стоит $900 млн в год, а места для хранения скоро просто не останется.

Компания-оператор АЭС утверждает, что перед сливом вода будет очищена от большинства радиоактивных изотопов, и только уровень трития по-прежнему будет превышать национальные стандарты.

Эксперты говорят, что тритий очень трудно удалить из воды, и он вреден для человека только в больших дозах. отмечается, что перед сбросом в океан вода будет разведена, поэтому уровень содержания в ней трития будет заметно ниже предельно допустимого.

Однако соседние страны и местные рыбаки выступают против предложения, одобренного правительством Японии в 2021 году.

11 марта 2011 года северо-восточную часть Японии всколыхнуло землетрясение магнитудой 9,0, которое спровоцировало гигантское цунами. Волны обрушились на атомную электростанцию Фукусима-1, затопив три реактора, что повлекло за собой серьезную катастрофу.

Власти создали зону отчуждения, которая становилась все больше из-за утечки радиации с завода, что заставило более 150 тыс. человек эвакуироваться из этого района. Меры безопасности в регионе действуют до сих пор.