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В Литве произошел взрыв на газопроводе, вспыхнул пожар

Валентина Чорна, редактор ленты
Литва газопровід

Вечером 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом в Facebook сообщил мэр Пасвальского района Литвы Гинтаутас Гегузинскас.

– В Пасвальском районе под Валакеляем взорвался газопровод высокого давления. Это рядом с дорогой Пасвалис – Шяуляй. Работают спецслужбы, – написал он.

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Как сообщают местные СМИ, высота пламени в начале достигала нескольких десятков метров. После инцидента было принято решение эвакуировать жителей села Валакеляй, расположенного менее чем в километре от газопровода.

О погибших или пострадавших на данный момент информации нет. На месте работают пожарные и полиция.

Компания Amber Grid, обслуживающая газопровод, срочно проинформировала правительство о сложившейся ситуации.

Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию.

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