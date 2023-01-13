Военные РФ употребляют наркотики: один из них едва не зашел на позиции ВСУ — перехват

Январь, 13 в 19:01

Среди военных Российской Федерации фиксируют не единичные случаи, когда они употребляют наркотические средства. Бывало и такое, что солдаты РФ едва не зашли на позиции украинских защитников под действием запрещенных веществ.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор жены российского оккупанта со своей знакомой. Она рассказала женщине, что солдаты ВС РФ неоднократно употребляли наркотики.

— А Паша знаешь что мне сказал? Значит, он “ширнулся”, и его наверняка наказали… Он же не штурмовик, он же шахтер, — утверждает жена военного РФ.

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Однако это был не единичный случай, поскольку российские солдаты не отрекаются от наркотиков. В частности, один из них едва не зашел на позиции воинов Вооруженных сил Украины.

— Знаешь что мне Павел сказал? Валя, ты не поверишь, мои пообкуривались вчера. Их глаза — в них ничего, какие-то кролики-зайчики, — утверждает женщина.

В Главном управлении разведки Минобороны пообещали, что российских захватчиков ждет справедливое возмездие за каждое военное преступление против Украины.