Испуганные, снимают опознавательные знаки: белоруска о мобилизованных россиянах

Январь, 13 в 15:51

Местная жительница в Беларуси рассказала, что поведение военных российской оккупационной армии очень изменилось с весны.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что белорусские инструкторы на полигоне под Осиповичами готовят к участию в войне в Украине российских новобранцев.

— Этих “мобиков” просто полно. Еще весной 2022 года приезжали в самый большой магазин города на автомобилях с “Z” и “V”. Вели себя по-хамски и нагло. Цель похода в магазин – водка и энергетики. Брали их целыми тележками. Понятно было их состояние, местные их сторонились, просто не знали, чего от них ждать.

Однако, как утверждает женщина, сейчас они уже совершенно иные – “зашуганные, испуганные”.

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— В военной одежде, стыдливо сняв с нее все опознавательные знаки, покупают теплые носки с несчастным видом.

По ее словам, российских солдат местные жители принимают холодно.

— Сначала было желание подойти и эту же бутылку водки разбить об их голову. Разговаривать с ними или что-то спрашивать – нет желания. А уж знакомиться тем более.

Недавно издание Deutsche Welle сообщало, что белорусское частное охранное предприятие ГардСервис может готовиться к участию в войне против Украины. Его называют аналогом российского ЧВК Вагнера.

Источник: Charter97.org