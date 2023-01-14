Нужно остановить Россию на поле боя: Зеленский призывает предоставить оружие после ракетной атаки

Январь, 14 в 19:41

Страну-агрессора Российскую Федерацию, которая сеет смерть и массово убивает людей, нужно остановить на поле боя в Украине — для этого необходимо оружие от партнеров и союзников.

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении 14 января после массированного ракетного обстрела, совершенного российской армией.

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— Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и так ждут наши воины. Весь мир знает, что и как способно остановить тех, кто сеет смерть. И я благодарю всех, кто нам в этом помогает, — подчеркивает президент Украины.

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам — Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов, сообщил президент.

— В городе Днепре в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей — раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Разбор завалов до сих пор продолжается и будет продолжаться всю ночь. Сколько всего людей под завалами, пока неизвестно. К сожалению, перечень погибших растет с каждым часом… Мои соболезнования родным и близким, — отмечает глава государства.

Все службы сейчас работают в местах, куда попали российские ракеты. Из более 30 запущенных по Украине за день ракет более 20 были сбиты — это сотни спасенных жизней.

Однако есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего самая сложная ситуация в Харьковской и Киевской областях.