РФ нанесла удары, чтобы убить как можно больше людей, после обещаний о “мире” — Подоляк

Январь, 14 в 17:10

Страна-агрессор Российская Федерация нанесла массовые ракетные удары по территории Украины, чтобы убить как можно больше мирных жителей или навредить их здоровью.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он обратил внимание, что РФ осуществила масштабный обстрел после обещаний о “русском мире”.

— Россия в ООН сегодня: мы пришли в Украину не убивать, не разрушать и не уничтожать украинскую государственность. Несем только “русский мир”… Россия утром 14 января: очередные массированные ракетные удары по Украине с намерением убить как можно больше гражданских, — отмечает Подоляк.

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В частности, в результате ракетных ударов разрушен жилой дом в Днепре, возникли перебои с поставками электричества, воды в Харькове и других городах, зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.