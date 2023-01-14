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Каково это быть рядом с мясником в палате? Кислица к членам Совбеза ООН после атаки по Днепру

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ГСЧС

Посол Украины в ООН Сергей Кислица после попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре обратился к членам Совбеза ООН.

В социальной сети Twitter Кислица спросил их, как это быть рядом с мясником в палате, а также ощущают ли они теплую и липкую кровь, пожимая руку послу РФ в Совбезе ООН Василию Небензи.

К твиту он добавил снимок с портретами 15 членов Совбеза ООН, на которых портрет Небензи словно облит кровью.

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— В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда разники говорят о русской церкви, благословившей российскую армию, — написал Кислица.

14 января в результате ракетной атаки по Днепру россияне попали в многоквартирный дом. Разрушен минимум один подъезд, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.

По состоянию на 17.35 в больницах уже 27 раненых в результате ракетной атаки по жилому дому в Днепре. Также известно о двух погибших. Вскоре руководитель ОВА Днепропетровщины Дмитрий Резниченко сообщил, что количество жертв возросло до пяти человек.

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