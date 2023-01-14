Каково это быть рядом с мясником в палате? Кислица к членам Совбеза ООН после атаки по Днепру

Январь, 14 в 17:49

Посол Украины в ООН Сергей Кислица после попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре обратился к членам Совбеза ООН.

В социальной сети Twitter Кислица спросил их, как это быть рядом с мясником в палате, а также ощущают ли они теплую и липкую кровь, пожимая руку послу РФ в Совбезе ООН Василию Небензи.

К твиту он добавил снимок с портретами 15 членов Совбеза ООН, на которых портрет Небензи словно облит кровью.

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— В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда разники говорят о русской церкви, благословившей российскую армию, — написал Кислица.

How’s it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro! Think about it when the butchers speak of russian church that blessed russian army pic.twitter.com/zHBqbmotOg — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023

14 января в результате ракетной атаки по Днепру россияне попали в многоквартирный дом. Разрушен минимум один подъезд, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.

По состоянию на 17.35 в больницах уже 27 раненых в результате ракетной атаки по жилому дому в Днепре. Также известно о двух погибших. Вскоре руководитель ОВА Днепропетровщины Дмитрий Резниченко сообщил, что количество жертв возросло до пяти человек.