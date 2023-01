Каково это быть рядом с мясником в палате? Кислица к членам Совбеза ООН после атаки по Днепру

Посол Украины в ООН Сергей Кислица после попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре обратился к членам Совбеза ООН.

В социальной сети Twitter Кислица спросил их, как это быть рядом с мясником в палате, а также ощущают ли они теплую и липкую кровь, пожимая руку послу РФ в Совбезе ООН Василию Небензи.

К твиту он добавил снимок с портретами 15 членов Совбеза ООН, на которых портрет Небензи словно облит кровью.

How’s it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro! Think about it when the butchers speak of russian church that blessed russian army pic.twitter.com/zHBqbmotOg

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023