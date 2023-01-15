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Украина получит еще больше тяжелого вооружения в ближайшем будущем — Столтенберг

Валентина Летяк, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Война в Украине находится в критической фазе, поэтому важно, чтобы западные союзники предоставили ей оружие, необходимое для победы. Военная поддержка Киева — самый быстрый путь к миру.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt.

— Недавние обязательства по тяжелому вооружению важны, и я ожидаю большего в ближайшем будущем, — отметил он.

При этом Столтенберг предостерег от недооценки России. По его мнению, российское командование компенсирует недостаточную подготовку и отсутсвие морального духа у солдат их количеством.

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— И они продемонстрировали, что готовы нести большие потери для достижения своих целей, — добавил генсек НАТО.

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное з аседание контактной группы по обороне Украины. Традиционно будет обсуждаться предоставление Киеву очередной военной помощи.

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Источник: Handelsblatt

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