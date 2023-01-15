Украина получит еще больше тяжелого вооружения в ближайшем будущем — Столтенберг
Война в Украине находится в критической фазе, поэтому важно, чтобы западные союзники предоставили ей оружие, необходимое для победы. Военная поддержка Киева — самый быстрый путь к миру.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt.
— Недавние обязательства по тяжелому вооружению важны, и я ожидаю большего в ближайшем будущем, — отметил он.
При этом Столтенберг предостерег от недооценки России. По его мнению, российское командование компенсирует недостаточную подготовку и отсутсвие морального духа у солдат их количеством.
— И они продемонстрировали, что готовы нести большие потери для достижения своих целей, — добавил генсек НАТО.
20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное з аседание контактной группы по обороне Украины. Традиционно будет обсуждаться предоставление Киеву очередной военной помощи.
Источник: Handelsblatt