На Сицилии задержали босса мафии Коза Ностра, скрывавшегося 30 лет

На Сицилии арестовали наиболее разыскиваемого босса мафии в Италии Маттео Мессину Денаро, который скрывался от полиции около 30 лет. Его считают боссом мафии Коза Ностра.

Мессина Денаро был задержан в частной клинике в столице провинции Сицилия, в городе Палермо.

Итальянские СМИ сообщили, что в операции по аресту мафиози участвовало более 100 военнослужащих.

На видео, распространенном итальянскими СМИ, видно, как люди стоят на улице и аплодируют итальянской полиции после ареста Мессины Денаро.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy’s top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run — @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023