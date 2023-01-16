На Сицилии задержали босса мафии Коза Ностра, скрывавшегося 30 лет

Январь, 16 в 14:36

На Сицилии арестовали наиболее разыскиваемого босса мафии в Италии Маттео Мессину Денаро, который скрывался от полиции около 30 лет. Его считают боссом мафии Коза Ностра.

Мессина Денаро был задержан в частной клинике в столице провинции Сицилия, в городе Палермо.

Итальянские СМИ сообщили, что в операции по аресту мафиози участвовало более 100 военнослужащих.

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На видео, распространенном итальянскими СМИ, видно, как люди стоят на улице и аплодируют итальянской полиции после ареста Мессины Денаро.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy’s top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run — @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023

В 1992 году Мессину Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. Речь идет, в частности, об убийстве в 1992 году прокуроров и борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, взрывах в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме, а также похищении, пытках и убийстве 11-летнего сына мафиози.

Мессина Денаро как-то хвастался, что может “заполнить кладбище” своими жертвами.

Он также руководил рэкетом, незаконным выбросом отходов, отмыванием денег и торговлей наркотиками для мощного организованного преступного синдиката Коза Ностра. Сообщается, что он был протеже Сальваторе Риина, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет поисков.

Мессину Денаро члены клана прозвали Дьяболиком – имя неуловимого вора из серии комиксов. Он считается последним “хранителем тайн” Коза Ностры. Многие информаторы и прокуроры считают, что он владеет всей информацией и именами лиц, причастных к нескольким громким преступлениям мафии, включая взрывы, в результате которых погибли Фальконе и Борселлино.

Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai #Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche pic.twitter.com/4oO4xNCIjf — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) January 16, 2023

Хотя Мессина Денаро скрывался с 1993 года, считалось, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из разных секретных мест.

В течение десятилетий итальянские следователи часто были близки, чтобы поймать Мессину Денаро. Они вели слежку за его родными и близкими. Наконец, в 2013 году правоохранители арестовали его сестру Патрицию и нескольких соратников. Был наложен арест на предприятия, связанные с Мессиной Денаро.

Годами Мессина Денаро являлся символом несостоятельности государства достичь высших эшелонов организованных преступных синдикатов. МВД Италии назвало 16 января чрезвычайным днем, а арест – “историческим результатом в борьбе против мафии”.

Премьер-министр Италии Джорджиа Мэлони поблагодарила вооруженные силы за работу по задержанию “важнейшего члена мафиозной преступной группировки”, добавив: Это большая победа для государства.

Фото: Ansa