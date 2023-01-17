Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Великобритания хочет убедить США и Канаду отправить Украине танки

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время двухдневного визита в США и Канаду будет убеждать союзников передать Украине больше боевых средств.

Об этом пишет Sky News.

— Великобритания, США и Канада всегда поддерживают друг друга, когда это важно, защищая основанный на правилах порядок в течение почти 80 лет. Сегодня мы объединились против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникальные прочные связи в сфере обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что, в конце концов, украинский народ победит, — сказал Клеверли перед отъездом.

Отметим, что вчера министр обороны Британии Бен Уоллес объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, включающего танки Challenge 2, артиллерийские снаряды и бронетехнику.

Сейчас смотрят

По информации Sky News, Клеверли хочет подчеркнуть это, чтобы убедить американцев и канадцев последовать примеру его страны.

Во время поездки Клеверли должен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте
Минобороны Британии показало, на что способны танки Challenger 2, которые получит Украина

Источник: Sky News
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка