Великобритания хочет убедить США и Канаду отправить Украине танки

Январь, 17 в 14:10

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время двухдневного визита в США и Канаду будет убеждать союзников передать Украине больше боевых средств.

Об этом пишет Sky News.

— Великобритания, США и Канада всегда поддерживают друг друга, когда это важно, защищая основанный на правилах порядок в течение почти 80 лет. Сегодня мы объединились против незаконной войны Путина, и мы будем продолжать использовать наши уникальные прочные связи в сфере обороны и безопасности, чтобы гарантировать, что, в конце концов, украинский народ победит, — сказал Клеверли перед отъездом.

Отметим, что вчера министр обороны Британии Бен Уоллес объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, включающего танки Challenge 2, артиллерийские снаряды и бронетехнику.

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По информации Sky News, Клеверли хочет подчеркнуть это, чтобы убедить американцев и канадцев последовать примеру его страны.

Во время поездки Клеверли должен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.