Январь, 17 в 18:49

Западным союзникам необходимо увеличить уровень военной поддержки и вооружения, которое присылают Украине, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться, и это также включает передовые системы, — сказала она.

Президент Европейской комиссии выразила надежду, что во время встречи в Германии Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн состоится большой шаг вперед.

В последние дни Германия оказалась под давлением из-за уровня военной поддержки, которую она направляет разрушенной в результате ракетных ударов Украине, а Великобритания призывает Берлин прислать танки Leopard немецкого производства.

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Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что приближается десятый раунд санкций против России. По ее словам, он будет сосредоточен на том, чтобы вызвать масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза.