Январь, 17 в 16:44

Соединенные Штаты Америки вводят визовые ограничения в отношении 25 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что власти Беларуси во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления.

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— В число должностных лиц режима, которые стали мишенью сегодняшней акции, входят члены Национального собрания Беларуси за их роль в принятии закона, санкционирующего смертную казнь для лиц, осужденных за предполагаемые “покушения на террористические акты” — обвинение, используемое для подавления и запугивания демократической оппозиции и гражданского общества, — говорится в заявлении.

Список лиц, попавших под визовые ограничения, не приводится.

Заявление было сделано после того, как в Беларуси заочно предстала перед судом лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская по обвинению в государственной измене.

По оценкам правозащитников, около 1,5 тыс. человек заключены в Беларуси по политически мотивированным обвинениям.

40-летняя Тихановская выехала из Беларуси после того, как баллотировалась против Лукашенко на президентских выборах 2020 года, после которых состоялись массовые протесты по поводу предполагаемых фальсификаций на выборах.

Тихановской, которая сейчас проживает в столице Литвы Вильнюсе, грозит до 15 лет тюрьмы.