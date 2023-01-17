Залужный встретился с генералом армии США в Польше: о чем говорили

Январь, 17 в 19:25

В Польше состоялась первая личная встреча главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и главы объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли.

— Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, предоставленную Соединенными Штатами Америки и союзниками Украине, — отмечает главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, в разговоре с генералом армии США он очертил насущные потребности Вооруженных сил Украины, которые могут как можно быстрее ускорить победу над российской агрессией.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки постоянно оказывают военную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.