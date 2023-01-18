Джонсон объяснил, почему не верит в распад России после ее поражения

Январь, 18 в 21:33

Поражение России в войне не приведет к ее распаду, считает экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде, добавив, что Запад прежде всего должен интересовать военная и политическая поддержка Украины.

— Наша задача – помочь Украине победить так быстро, как возможно. И когда это произойдет – знаете что будет? Посмотрите на опросы в России, посмотрите, как Путин контролирует медиа и формирование общественного мнения в России. Ему не будет сложно убедить российское население в том, что его “специальная военная операция” достигла “специального успеха”, просто это произошло в очень “специальным способом”, который он всем объяснит, — считает он.

В то же время Джонсон считает, что распада РФ после ее поражения не следует ожидать.

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– Я не думаю что это произойдет. Я думаю, что Россия – большая, гордая, старая страна. Поэтому Россия не развалится. Но я хочу еще раз подчеркнуть – цель Британии, НАТО, всех друзей Украины – не в том, чтобы добиться каких-либо конкретных изменений в Москве. Наша цель – защитить и помочь Украине, чтобы Украина была свободной, суверенной и независимой, – добавил Джонсон.

Он подчеркнул, что будущая архитектура безопасности Европы может обеспечить безопасность не только Украине, но и России.

Источник: Европейская правда