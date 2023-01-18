Январь, 18 в 21:00

Некоторые страны Запада перед началом полномасштабной войны скептически оценивали шансы Украины, но их удалось убедить в противоположном.

Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью Европейской правде.

Он отметил, что Берлин и Париж сначала предпочитали переговоры и поиски компромисса. Джонсон добавил, что британское правительство сразу решило, что Путин должен проиграть войну.

Сейчас смотрят

— Почему все воспринимают Путина с какими-то предрассудками, хотя оснований для этого нет. Но они (западные лидеры, — Ред.) говорили: Нет, это слишком сильно – говорить, что Путин проигрывает. Надо найти другие слова для этого. И я отвечал: Нет, Путин должен проиграть. А Украина должна добиться успеха, что значит, по меньшей мере, выбросить со всех территорий, которые он захватил с 24 февраля. Подчеркну, это, по меньшей мере, – сказал экс-премьер.

Джонсон добавил, что убедить других западных лидеров удалось за счет аргумента, что “фундаментально не существует альтернативы военному успеху Украины”.

По его словам, предложения коллег из европейских столиц относительно мирных планов или договоренностей с Путиным о мире нивелировались еще на этапе обсуждения.

– Вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто потому, что ему настолько очевидно нельзя доверять, – объяснил Джонсон.

Он добавил, что именно поэтому каждый раз все были вынуждены возвращаться к единому логическому выводу о поддержке Украины “всем, чем мы можем, пока Украина не выбросит путинских захватчиков со своей земли”.

Источник: Европейская правда