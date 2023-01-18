Разделяю невыносимую боль членов семьи: Папа Франциск о ракетном ударе по Днепру
Папа Римский Франциск осудил российский ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре, в результате которого погибли 45 человек, в том числе дети.
Понтифик, как и почти во всех своих публичных выступлениях после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом феврале, призвал к миру во время своей еженедельной всеобщей аудиенции в Ватикане.
— В прошлую субботу очередной ракетный обстрел вызвал много жертв среди мирного населения, среди которых есть дети. Я разделяю невыносимую боль членов семьи, – сказал он.
Папа Франциск добавил, что кадры и рассказы об этом трагическом эпизоде являются сильным призывом к совести всех людей.
– Нельзя оставаться равнодушными, – сказал он.
Подтверждено, что в результате удара российской ракеты по многоэтажке в Днепре погибли 45 человек.
17 января в Днепре завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который состоялся днем 14 января. Вражеская российская атака унесла жизни 45 человек, среди которых шестеро детей.
В многоэтажку по ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15:30.
По предварительной информации, вражеский снаряд уничтожил 72 квартиры. Еще более 230 подверглись разрушениям.