Разделяю невыносимую боль членов семьи: Папа Франциск о ракетном ударе по Днепру

Январь, 18 в 14:36

Папа Римский Франциск осудил российский ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре, в результате которого погибли 45 человек, в том числе дети.

Понтифик, как и почти во всех своих публичных выступлениях после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом феврале, призвал к миру во время своей еженедельной всеобщей аудиенции в Ватикане.

— В прошлую субботу очередной ракетный обстрел вызвал много жертв среди мирного населения, среди которых есть дети. Я разделяю невыносимую боль членов семьи, – сказал он.

Папа Франциск добавил, что кадры и рассказы об этом трагическом эпизоде являются сильным призывом к совести всех людей.

Сейчас смотрят

– Нельзя оставаться равнодушными, – сказал он.

Подтверждено, что в результате удара российской ракеты по многоэтажке в Днепре погибли 45 человек.

17 января в Днепре завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который состоялся днем 14 января. Вражеская российская атака унесла жизни 45 человек, среди которых шестеро детей.

В многоэтажку по ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15:30.

По предварительной информации, вражеский снаряд уничтожил 72 квартиры. Еще более 230 подверглись разрушениям.