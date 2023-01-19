Январь, 19 в 10:15

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Украинском завтраке в Давосе заявил, что Украине очень необходимы танки и реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Джонсон подчеркнул, что западные страны почему-то продолжают недооценивать возможности украинцев.

По его словам, Запад все еще беспокоиться о том, что якобы не нужно провоцировать Путина, что не стоит делать шаги к возможной эскалации войны.

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Джонсон также считает, что Путин не прибегнет к применению ядерного оружия, он только хочет, чтобы мир так думал.

Бывший премьер Британии призывает не думать о Путине, а думать об Украине, о том, как помочь украинцам – дать то, что нужно для завершения этой войны.

– Украинцы победят. Мы все время недооцениваем эффективность оружия, которое дали. Я не верил, что ракеты HIMARS будут столь эффективны. Но HIMARS стал очень эффективным. Дайте им (украинцам) танки, дайте танки! Мы от этого ничего не теряем, – подчеркнул Борис Джонсон.

Он еще раз решительно заявил, что Запад должен помочь Украине победить и что основное внимание должно быть именно на этом, а не на Путине.